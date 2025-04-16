Philips lighting
Россия
Добро пожаловать на сайт бренда Philips

Добро пожаловать на сайт бренда Philips

Philips — ведущий мировой бренд в сфере профессионального освещения. Мы предлагаем высококачественные энергоэффективные лампы и светильники, а также системы и услуги.

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Россия:
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Украина:
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Другие страны:
+7 495 411 7399
Внимание: звонки платные, по тарифам локального провайдер

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Примеры применения

Примеры применения

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Академия освещения

Академия освещения

Академия освещения предлагает целый ряд обучающих материалов для тех, кто хочет расширить свои знания в области освещения.

Обучающие материалы по работе с осветительными решениями подготовлены экспертами и профессионалами мирового класса в области освещения. Процесс самостоятельного обучения еще никогда не был таким простым. Больше знаний с каждым днем!

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